Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Kastamonu Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 31.03.2022-14.04.2022 (23:59) tarihleri arasında alınacak.
İstenen Diğer Belgeler (Sağlık Beyan Formu, Barkodlu SGK Hizmet Dökümü, Görev ve Pozisyon Bilgisini İçerir Çalıştığı Kurum ve Kuruluştan Alınacak Onaylı Belge, Özel Güvenlik Görevlisi Silahlı/Silahsız Kimlik Kartı, Koruma ve Güvenlik Kadrosu İçin Boy ve Kilo Ölçüm Raporu, Şoför Kadrosu İçin Sürücü Belgesi, KÜ-2-4 Numaralı İlana Yönelik Aşçılık Alanı İle İlgili MEB Onaylı Ustalık Belgesi, KÜ-2-14 Numaralı İlana Yönelik Çelik veya Metal Kaynakçı Belgesi, KÜ-2-7 Numaralı İlana Yönelik Isı ve Ses Yalıtımı, Çelik Yapı ve Teknik Ressamlık Eğitimlerini aldığına dair belge)
Şube Müdürü Tayfun TİRYAKİ (0366 280 15 84)
Şef V. İhsan ŞAHİN (0366 280 15 95)
Bilgisayar İşletmeni Behiye KAÇAN (0366 280 15 90)
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