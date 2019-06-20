Kastamonu OSB’ye dev yatırım

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırım için Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ile BİM Birleşikler Mağazalar A.Ş. arasında sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurlu Başkan Vekili Oğuz Fındıkoğlu, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapılan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı kararlarını açıkladı. Fındıkoğlu, OSB Yönetim Kurulu üyeleri ile BİM Birleşikler Mağazalar A.Ş. bölge müdürünün katıldığı toplantıda alınan kararlar gereğince Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 bin metrekareyi aşkın yatırım için OSB yönetimi ve BİM Birleşikler Mağazalar A.Ş. arasında sözleşme imzalandığını kaydetti. BİM A.Ş’nin yapmayı planladığı yatırımda istihdamının yüzde 70’inin bölge halkından sağlanacağını belirten Fındıkoğlu, “Bir yıldan kısa sürede tamamlanması planlanan yatırım için başlangıç tarihi Temmuz 2019 olarak belirlendi. Önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan yatırımın ilimize ekonomik olarak ve istihdam anlamında önemli katkıları olacaktır. Yatırımın ilimiz ve BİM A.Ş. için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Türkiye’de 23 OSB’de yer alan BİM A.Ş’nin yaptığı yatırımlarla beraberinde çok sayıda KOBİ’yi de sanayiye kazandırdığını belirten Fındıkoğlu, “24’üncü OSB yatırımını Kastamonu OSB’de gerçekleştirmeyi planlayan firmaya ürün tedarik eden KOBİ’lerin de ilimize yatırım yapabilmeleri adına vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.