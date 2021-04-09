Kastamonu liseleri taban puanı 2021 |Kastamonu liseleri kontenjanları
Nisan ayına girmemiz birlikte ortaokul son sınıf öğrencileri, LGS için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Gelecekleri için yoğun bir şekilde ders çalışanlar öğrenciler, LGS sınavı için gün sayarken bir yandan da hedefledikleri liselerin taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor Peki, Kastamonu liseleri taban puanı 2021 ve Kastamonu liseleri kontenjanları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde LGS sınavının başvuru tarihini açıkladı. Yapılan açıklamadan sonra, hedefledikleri lise için hazırlık yapan öğrenciler liselerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…
Kastamonu liseleri taban puanı 2021, Kastamonu liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?
Kastamonu liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?
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LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?