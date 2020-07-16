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Aktüel

Kastamonu, Çorum ve Çankırı için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:20:42 -
Kastamonu, Çorum ve Çankırı için sağanak uyarısı

KASTAMONU (AA) - Meteorolojiden, 3 il için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar Çankırı çevreleri, güney ilçeleri başta olmak üzere Kastamonu ile Çorum'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması istendi.

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