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Kastamonu Belediyespor'da transfer

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Rus kaleci Renata Kayumova ile anlaşmaya vardı

27 Ağustos 2019 Salı 14:32
Kastamonu Belediyespor'da transfer


KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Rus kaleci Renata Kayumova'yı renklerine kattı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçı yapacak Kastamonu Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Belediyespor, geçen sezon Belarus'un Gomel takımının formasını giyen 28 yaşındaki Rus kaleci Renata Kayumova'yı 1 yıllığına renklerine bağladı.

Yardımcı antrenör Hüseyin Aşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene önemli maçlar oynamış bir takımın kalecisini renklerine bağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Takım kadrosunun her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Aşçı, "Renata'yı kadromuza katarak ciddi güç kazandığımızı düşünüyorum. Çok küçük bir sakatlığı olmasına rağmen şu anki performansı iyi." dedi.

Renata'nın tecrübeli bir kaleci olduğunu anlatan Aşçı, şunları kaydetti:

"28 yaşında ve 1,85 boyunda tecrübeli bir kaleci. Bize Avrupa kupaları yolunda önemli güç katacağına inanıyoruz. Kadromuzdaki üçüncü kaleci oldu ama bizde birinci, ikinci, üçüncü diye bir şey yok. En iyi performansı kim gösterirse onu oynatıyoruz. Bu sene 3 kaleci olmasının sebebi, hedefimizin çok büyük olması. Şampiyonlar Ligi oynamak istiyoruz. Kale, takımın yüzde 50'si gibi görünüyor. Bu yüzden yüzde 50'yi en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Renata'nın takıma önemli katkı sağlamasını bekliyoruz."



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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:32
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