Kastamonu Belediyespor Antrenörü Thomsen: "Gruptan çıkmak istiyorsak yüksek performansla oynamalıyız"

KASTAMONU (AA) - Hentbolda Kastamonu Belediyespor Antrenörü Helle Thomsen, EHF Avrupa Ligi grup maçlarında oldukça güçlü rakiplerle karşılaşacaklarını söyledi.

Thomsen, AA muhabirine, aynı anda hem lig hem de Avrupa maçlarına hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Kastamonu Belediyespor'un EHF Avrupa Ligi grup maçlarında B Grubu'nda Rusya'dan Lada, Fransa'dan Nantes Atlantique ve Polonya'dan MKS Perla takımlarıyla eşleştiğini hatırlatan Thomsen, "DVSC Schaeffler'i eleyerek gruplara kaldığımız için çok mutluyuz. Grupta tüm takımlar DVSC Schaeffler gibi olacak ve zor maçlar oynayacağız. Grubumuzda 3 iyi yakım var. Kendi ülkelerinin en iyi takımlarıyla oynayacağız. Üç takımın da Avrupa Şampiyonası'nda oynayan oyuncuları var." dedi.

Antrenör Thomsen, söz konusu takımlarla oynamanın "eğlenceli" olacağını dile getirerek, "Eğer gruptan çıkma şansımızın olmasını istiyorsak bütün maçları yüksek performansla oynamamız gerekiyor. Adım adım maç maç bakarak ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Takımın iyi durumda olduğunu aktaran Thomsen, "Kovid-19 olan sporcularımız vardı. Şu an herkes döndü. Zor bir süreçten geçiliyor, zor zamanlar yaşanıyor ama tüm dünya aynı şeyi yaşıyor. Bütün oyuncularımızla beraberiz ve önümüzde oynayacağımız maçlara bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Ligi'nde de önemli maçları olduğunu vurgulayan Thomsen, "Çok kısa zamanda oldukça fazla maç yapacağız. Türkiye Ligi'nde peş peşe 3 maçımız var. Bu maçları da kazanıp evimize dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

