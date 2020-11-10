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Spor Kastamonu Belediyespor Antrenörü Thomsen: "DVSC Schaeffler'i yenebileceğimize inanıyorum"
Spor

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Thomsen: "DVSC Schaeffler'i yenebileceğimize inanıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:33:38 -
Kastamonu Belediyespor Antrenörü Thomsen: "DVSC Schaeffler'i yenebileceğimize inanıyorum"

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Helle Thomsen, EHF Avrupa Ligi 3. turunda karşılaşacakları Macaristan temsilcisi DVSC Schaeffler'i yenebileceklerine inandığını söyledi

Thomsen, AA muhabirine, aynı anda hem lig hem de Avrupa maçlarına hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Yarın ligde İzmir temsilcisi ile karşı karşıya geleceklerini ifade eden Thomsen, "İzmir Büyükşehir Belediyespor akıllı oynayan bir takım. Güzel takım oyunu oynuyorlar. İki iyi takım birbirine karşı mücadele edecek." diye konuştu.

EHF Avrupa Ligi 3. turunda cumartesi günü Macaristan'ın DVSC Schaeffler takımı ile karşılaşacaklarını hatırlatan Thomsen, şöyle devam etti:

"DVSC Schaeffler çok güçlü bir takım. Onların güçlü bir ligi var. Macaristan'da koronavirüs ile ilgili çok fazla problem var. Uzun zamandır maç yapmıyorlar. Uzun zaman önce oynadıkları maçların videoları bizde var. Bunları izliyoruz. Kendi liglerinde şu anda 4. sıradalar."

Bu maçı almak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Thomsen, "Debrecen'den 3-4 adım önde olmalıyız ki ancak o zaman bu maçı kazanalım. Bizden daha güçlü bir takımlar. Biz her yönüyle yeni bir takımız. Onlar daha alternatifli oyunculara sahip. Onları yenebileceğimize inanıyorum, sadece zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kastamonu Belediyespor, hazırlıklarını Atatürk Spor Salonu'nda sürdürüyor.


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