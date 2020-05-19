Kastamonu, Amasya, Sinop, Çankırı ve Çorum'da saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu, Amasya, Sinop, Çankırı ve Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Kastamonu'da Şehitler Parkı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen programda antrenörler ve sporcular İstiklal Marşı okudu.

Vatandaşlar da balkonlarına ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'na eşlik etti.

- Amasya

Amasya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinin balkonlarından ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.



Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süsledikleri balkon ve pencerelerden milli marşı saat 19.19'da bir ağızdan coşkuyla seslendirdi.



Amasya Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı da konutlarının balkonunda aynı saatte İstiklal Marşı'nı okudu.

- Sinop

Sinop'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencereleri ile caddelerde İstiklal Marşı'nı okudu.

Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla araçlarıyla konvoy yaparak bayramı kutladı.

- Çankırı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Türk bayraklarıyla süsledikleri balkon ve pencerelerden saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Polis ekipleri de araçlarından İstiklal Marşı'nı seslendirerek vatandaşlara eşlik etti.

- Çorum

Çorum'da vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süsledikleri balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı okudu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, itfaiye müdürlüğündeki personelle Türk bayraklarıyla saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve partililer de Atatürk anıtında İstiklal Marşı'nı okudu.