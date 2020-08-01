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Aktüel

Kastamonu açıklarında devrilen katamarandaki kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 18:10:17 -
Kastamonu açıklarında devrilen katamarandaki kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana açıklarında devrilen yelkenli katamarandaki kişiye balıkçılar ulaştı.

İlçe açıklarında yelkenli teknenin devrildiğini gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik İnebolu TCSG-96 Bot Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye belediye cankurtaran, polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.

Bu sırada bölgedeki balıkçılardan Eray Çelik, suya düşen katamarandaki kişiyi teknesine aldı. Balıkçı Ramazan Acar da kataramanı teknesine bağlayarak Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'na çekti.

Katamarandaki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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