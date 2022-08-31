Kaş'ta orman yangını!
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, Çamlıova Mahallesi'nde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz ile personel gönderildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. (İLKHA)