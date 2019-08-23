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Kaş’ta Kitap Günleri başladı

Antalya’nın Kaş ilçesinde Kitap Günleri düzenlendi.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:38
Kaş’ta Kitap Günleri başladı

Antalya’nın Kaş ilçesinde Kitap Günleri düzenlendi.


Kaş Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kitap Günleri başladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte kurulan stantlarda 40 yayınevinin 15 bin kitabı yer aldı. 1 Eylül’e kadar açık kalacak Kaş Kitap Günlerinde stantlar 13:00-01:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, etkinlikle kitap okumayı teşvik etmeyi hedeflediklerini ifade etti.


Okumanın önemini vurgulayan Evren, “Bilgi, önemli bir güç ve kitap, hayatımıza anlam ve değer katan bir kaynaktır. Yaşadığımız iletişim çağında cep telefonu, internet ve televizyon gibi sosyal medyaya zaman ayırıyoruz ancak kitap okumaya da zaman ayırmalıyız. Kitap okuma alışkanlığı kazanmalıyız. Kitabı yurdumuzda, ilçemizde sevdirmeliyiz. Sahip olduğumuz kültürel mirası sanatsal faaliyetlerle taçlandırmalıyız. Düzenlediğimiz kitap günlerinin Kaş’ın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacağına inanıyorum. Kitaba dokunmak, bilginin kaynağına ulaşmak için Kaş Kitap Günlerine herkesi davet ediyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:38
  1. kitap
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