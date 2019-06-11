0553 313 94 23

Kaş’ta denizden çıkmayan kalmadı

Antalya’nın Kaş ilçesinde deniz dip temizliği yapıldı.

11 Haziran 2019 Salı 14:58
Kaş’ta denizden çıkmayan kalmadı

Antalya’nın Kaş ilçesinde deniz dip temizliği yapıldı. Kaymakam Ulaş Akhan da Kaş Limanı’nda kısa süreli bir dalış gerçekleştirdi.


Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğiyle gerçekleşen çalışmada deniz dibi temizlendi. Deniz kirliliğine dikkati çekmek ve deniz temizliğinin önemi konusunda bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Yüksek çalışmaları yerinde inceledi.


Liman içi temizliği, Kaş Sualtı Derneği (KASAD) denetiminde yapıldı. Limanın kuzey ve güney tarafında yapılan temizlik faaliyetine Kaş’taki dalış okullarından 22 kişi ile 2 atık toplama teknesi katıldı. Çalışmayla ortalama 12 metre derinlikte 2 bin metrekare deniz dibi alanı temizlendi. Deniz dip temizliği sonucunda dalgıçlar tarafından çıkarılan teneke kutu, plastik şişe, sandalye, halı, boru, gözlük, demir, motor parçası, lastik, mangal, cep telefonu, pazar arabası ve saire materyaller limanda sergilendi. Bu atıkların ayrıştırılarak, geri dönüşüm olarak kullanılacağı kaydedildi.


Limanda kısa süreli dalış yapan Kaymakam Ulaş Akhan, Kaş’ın ülkemizin ve dünyanın en önemli turizm beldelerinden biri olduğunu belirterek, "Özellikle burada doğal ve tarihi güzelliklerimizle misafirlerimize hizmet veriyoruz. Bunun yanında ilçemiz dünyanın en iyi 50 dalış noktasından biri. Kaş’ın tercih edilmesinin nedeni, denizin güzelliği, temizliği ve görüş zenginliği. Dalış noktalarımızın daha da cazip hale gelmesi, balık popülasyonunun ve denizaltı canlılığının daha da artması için çalışmalar yürütüyoruz. Bugün bu çalışmalardan birini daha gerçekleştirdik, devamını bekliyoruz. Bunun için tüm aktörlerle birlikte ortak çalışma yürüteceğiz" diye konuştu.


Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da "Kaş’ın denizi gerçekten çok temiz, en önemli dalış merkezlerinden biri. Sualtı sporları burada yapılıyor. Özellikle Kaş denizlerinin temizliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak adına Kaş Limanı’nda denizaltı temizliği gerçekleştirdik. Bu tür çalışmayı zaman zaman yapacağız. Doğayı, çevreyi koruyacağız" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:58
  1. doğa
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrenciler piknik yaparak streslerini attı
    1. Öğrenciler piknik yaparak streslerini..
    2. Unuttuğu anahtar genç kadının sonu oldu
    3. Avrupa'da drone'a yeni kurallar!
    4. EPDK Başkanı Yılmaz’ın acı günü
    5. Doğu Perinçek'ten o isme zehir..
    6. Tut polisinin trafik uygulamaları..
    7. CHP TBMM Grup Toplantısı
    8. Gaziantep’te otomobil hırsızlığı..
    9. Büro Memur-Sen’den yargı reformu..
    10. AKA-DER’den Arapgir’de kitap bağışı
    11. Önce fiyatlar sonra dolu çiftçiyi vurdu
    12. Can Ünver, BM'nin komite üyeliğine..
    13. ASKF Başkan Bıyık Milli maç için..
    14. SAMULAŞ’ta hedef maksimum performans..
    15. Sınav gerekçesiyle ülke genelinde..
    16. Evlilik vaadiyle kadınları dolandıran..
    17. Köylüler ve itfaiye yangını söndürdü
    18. Atık pil toplama şampiyonları belli..
    19. İşkence gibi! Gelini almaya giden..
    20. Minik Öykü için 60 gündür umutlu..
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!