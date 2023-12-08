  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kassam Tugayları'ndan 'Zafer yakın!' mesajı!
Dünya

Kassam Tugayları'ndan 'Zafer yakın!' mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 13:17:00 - 2023-12-08 13:34:54

İşgalci Siyonist İsrail’e karşı destansı bir mücadele veren Kassam Tugayları, yeni bir video paylaştı. Şehit Şeyh Yasin’in sözlerinin yer aldığı videoda tarihi mesajlar verildi.

İşgalci Siyonist İsrail’e karşı destansı bir mücadele veren Kassam Tugayları, yeni bir video paylaştı. Şehit Şeyh Yasin’in sözlerinin yer aldığı videoda tarihi mesajlar verildi.

Çatışma görüntülerinin yer aldığı görüntülerde İsrail’in suikast ile şehit ettiği Hamas’ın kurucularından Şeyh Ahmed Yasin’in konuşması paylaşıldı.

Videoda Şeyh Ahmed Yasin’in şu ifadelerde bulunduğu görüldü:

“Yolumuz çok çetin. Sabır ve fedakarlığa ihtiyaç var. Fakat gelecek bizimdir inşallah. Kesinlikle bu gerçekleşecek. Allah kesinlikle vermiş olduğu vaadi yerine getirmeyecek değildir. Bizim ilk neslimiz Nekbe nesliydi. Ondan sonra ellerinde taşlar ve bombalar olan nesil geldi, savaşçı bir nesil. Bir sonraki nesil ise topraklarımızı özgürleştirecek nesil olacaktır. Şunları rahatlıkla söyleyebilirim ki, İsrail’in sonu yakındır. Zafer yakındır inşallah! Bu işgalci oluşumun yıkılacağı vakit gelecektir.”

Şeyh Yasin, sözünü Yusuf Suresi 21. Ayet ile bitirerek, “Allah, emrini yerine getirmeye kâdirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” ifadesinde bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Haber7

İsrail iki aydır tek bir Hamas’lı askeri ölü ya da yaralı ele geçiremedi Hamas İşgalci İsrail’in iki üst düzey askeri daha öldürüldü!
İsrail iki aydır tek bir Hamas’lı askeri ölü ya da yaralı ele geçiremedi Hamas İşgalci İsrail’in iki üst düzey askeri daha öldürüldü!

Gündem

İsrail iki aydır tek bir Hamas’lı askeri ölü ya da yaralı ele geçiremedi Hamas İşgalci İsrail’in iki üst düzey askeri daha öldürüldü!

Profesör değil provokatör ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’
Profesör değil provokatör ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’

Gündem

Profesör değil provokatör ‘Hamas’a karşı sokağa çıkın’

Son dakika! Hamas'tan anlaşma açıklaması
Son dakika! Hamas'tan anlaşma açıklaması

Gündem

Son dakika! Hamas'tan anlaşma açıklaması

'Hamas'ı vuruyoruz' yalanıyla dünyanın gözü önünde çocuk katliamı!
'Hamas'ı vuruyoruz' yalanıyla dünyanın gözü önünde çocuk katliamı!

Gündem

'Hamas'ı vuruyoruz' yalanıyla dünyanın gözü önünde çocuk katliamı!

İsrailli esir gerçekleri gözler önüne serdi: Hamas'tan değil İsrail'in öldürmesinden korktuk
İsrailli esir gerçekleri gözler önüne serdi: Hamas'tan değil İsrail'in öldürmesinden korktuk

Gündem

İsrailli esir gerçekleri gözler önüne serdi: Hamas'tan değil İsrail'in öldürmesinden korktuk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23