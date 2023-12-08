Kassam Tugayları'ndan 'Zafer yakın!' mesajı!

İşgalci Siyonist İsrail’e karşı destansı bir mücadele veren Kassam Tugayları, yeni bir video paylaştı. Şehit Şeyh Yasin’in sözlerinin yer aldığı videoda tarihi mesajlar verildi.

Çatışma görüntülerinin yer aldığı görüntülerde İsrail’in suikast ile şehit ettiği Hamas’ın kurucularından Şeyh Ahmed Yasin’in konuşması paylaşıldı.

Videoda Şeyh Ahmed Yasin’in şu ifadelerde bulunduğu görüldü:

“Yolumuz çok çetin. Sabır ve fedakarlığa ihtiyaç var. Fakat gelecek bizimdir inşallah. Kesinlikle bu gerçekleşecek. Allah kesinlikle vermiş olduğu vaadi yerine getirmeyecek değildir. Bizim ilk neslimiz Nekbe nesliydi. Ondan sonra ellerinde taşlar ve bombalar olan nesil geldi, savaşçı bir nesil. Bir sonraki nesil ise topraklarımızı özgürleştirecek nesil olacaktır. Şunları rahatlıkla söyleyebilirim ki, İsrail’in sonu yakındır. Zafer yakındır inşallah! Bu işgalci oluşumun yıkılacağı vakit gelecektir.”

Şeyh Yasin, sözünü Yusuf Suresi 21. Ayet ile bitirerek, “Allah, emrini yerine getirmeye kâdirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” ifadesinde bulundu.

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Kaynak: Haber7