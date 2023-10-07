Kassam Tugayları Telaviv sokaklarında İsrail şaşkın
Filistin'li mücahitler "Aksa tufanı adı verdikleri operasyonla İsrail'in başkenti Tel Aviv'in içine kadar girdiler..! Sokaklar çatışma alanı haline geldi. İsrailliler şaşkın.
Hamas, terör örgütü İsrail’e karşı cihad başlattı. Camilerden çağrılar yapıldı. Korku halindeki İsrailliler sağa sola kaçışıyor.
Bazı medya organlarında dezenformasyon çalışmaları başladı. Hamas’ın sivilleri öldürdükleri iddia edildi. İşte silahlı ve tam teçhizatlı bir sivil!