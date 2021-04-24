  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kassam Tugayları: İsrail, halkımıza ve mübarek Mescid-i Aksa'ya saldırarak sabrımızı test etmemeli
Dünya

Kassam Tugayları: İsrail, halkımıza ve mübarek Mescid-i Aksa'ya saldırarak sabrımızı test etmemeli

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'da ihlal ve saldırılarına karşı "sabrımız sınanmamalı" açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 10:19:00 -
Kassam Tugayları: İsrail, halkımıza ve mübarek Mescid-i Aksa'ya saldırarak sabrımızı test etmemeli

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'da ihlal ve saldırılarına karşı "sabrımız sınanmamalı" açıklaması yaptı. İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı askerler, uzun bir aranın ardından Gazze sokaklarına devriye gezdi. 

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'teki Filistinlilere seslenilerek, "Haklı haykırışlarınızın ve kahramanca çarpışmanızın yankılarını duyduk. Bilin ki ey kahramanlar, arkanızda sağlam ve hazır bir direniş var." ifadelerine yer verildi.

Kudüs'ün Filistinlilerin kutsal başkenti olduğu belirtilen açıklamada, Kassam Tugaylarının Kudüs halkına her türlü desteği vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail, halkımıza ve mübarek Mescid-i Aksa'ya saldırarak sabrımızı test etmemeli." ifadeleri kullanıldı.

İsrail polisinin, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde 105 kişi yaralanmıştı.

İsrail polisi Ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, Ramazan'ın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Thodex bombası patlamadan önce Kılıçdaroğlu bakın ne dedi!
Siyaset

Thodex bombası patlamadan önce Kılıçdaroğlu bakın ne dedi!

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, Thodex bombasının patlamasından önce CHP'nin tavrını ve yaşananları hatırlatan "Hadi bakalım kri..
Kardeşlerim dizisine bomba transfer!
Medya

Kardeşlerim dizisine bomba transfer!

İlk bölümünden bu yana beğeni toplayan ve ilgiyle izlenen, izleyici kitlesini de ekrana kilitlemeyi başaran atv'nin Kardeşlerim dizisine yen..
CHP'lilerden çok sert Canan Kaftancıoğlu tepkisi: CHP Ermeni milliyetçileri tarafından yönetiliyor!
Siyaset

CHP'lilerden çok sert Canan Kaftancıoğlu tepkisi: CHP Ermeni milliyetçileri tarafından yönetiliyor!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda paylaştığı twitter mesajında yaptığı 'Ermeni soykırımı' göndermesi, bu 23..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay