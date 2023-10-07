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Gündem Kassam Tugayları, birçok İsrailli askeri esir aldı
Gündem

Kassam Tugayları, birçok İsrailli askeri esir aldı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 11:21:00 -

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ele geçirdiği askeri noktalarda çok sayıda İsrail askerini esir aldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı tarafından imha edildiği ve tankın içindeki askerlerin esir alındığı ileri sürüldü.

Filistin'den sosyal medya hesaplarında, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede vurulmuş bir tankın yandığı görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde İsrail askerlerinin İzzeddin el-Kassam güçleri tarafından esir alındığını söylendi.

Sosyal medyada ayrıca Kassam'a bağlı silahlı kişilerin İsrail'e ait askeri bir aracı Gazze içinde sürdüğü görüntüler de yer aldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı bir grubun, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiği, İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirilmişti.
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