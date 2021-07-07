KASSAK yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istedi

Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonu, yaptıkları çalışmalara hakkında bilgi vermek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu istediklerini bildirdi.

Yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonu Başkanı Salih KURT: “Komisyonumuz Peşaver'den Ukrayna’ya, İsrail’den Bakü’ye, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğini almaya devam ediyor.” İfadelerini kullanarak, “Endüstri 5.0 gibi sanayi devrimine geçiş hazırlığı olan ülkelerin büyük çaplı enerji tüketimini karşılamak maksadı ile dünyanın huzurunu bozan çok ciddi savaş suçları işledikleri açıkça bilinmektedir.” dedi.

Özellikle Endüstri 5.0‘a geçiş hazırlığında olan birçok ülkenin izlediği ‘böl, parçala, yönet’ mantığı ile bazı küçük terör gruplarını kullandığını ifade eden Kurt, “Suriye Libya ve Yemen gibi enerji kaynaklarını yeryüzüne tam olarak çıkaramayan ülkeleri hedef seçmeleri, son birkaç yüzyılın bayat taktiği olarak tarihte yerini almıştır.” şeklinde konuştu.

Kurt sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ortadoğu ve Asya ülkelerinde birçok kaynakların paylaşılması ve yetersiz olması ile yeni hedefler ve kaynaklar arayan Endüstri 5.0 bağımlılığı olan gelişmiş ülkelerin gözlerini Kafkas havzasına dikmesi ile, 2 Karabağ Savaşının meydana gelmiştir. Savaş sonrası için hesaplar yapan Endüstri 5.0 Ülkeleri Azerbaycan’a ve Türkiye Cumhuriyeti’ne enerji konusunda tek garantör ülke olarak mahkûm olmamak için akla, mizana sığmayan, birçok savaş ve insanlık suçu Azerbaycan’a karşı işlemiştir. Ermenistan devletine her türlü taktiksel ve silah desteği verenlerin, cephedeki Azerbaycan askerlerine üstünlük sağlanamayacağının anlaşılması üzerine tarihi dokular tahrip edilerek, doğal kaynaklar, tarihi köprüler, ibadethaneler tahrip edilerek, silahsız siviller ve sivil yaşam alanları hedef alınarak toplu katliamlar işlenmiş; Azerbaycan ordusunun durdurulması hedeflenmiştir. Ancak kısa sürede 2 Karabağ savaşı Azerbaycan’ın büyük bir üstünlüğü sonuçlanmıştır. Ermenilerin yaptığı algı operasyonunun aksine bölgede çalışmalar yapan Azerbaycan devlet yetkililerinin talebi üzerine kısa zamanda kurulan Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonu dünyanın 36 ülkesinin temsilcilerinin katılımı ile dünya medyasında geniş yer aldı. Şahsım üzerinden komisyonumuza güçlü Ermeni lobilerinden yapılan çeşitli saldırılarla komisyonumuzun dağıtılmak istenmesi üzerine, Ukrayna’dan Türk Dilleri Diasporası Hijran Abdullayev, Rusya’dan Tarihçi Profesör Oleq Yuriyeviç, ve Azerbaycan'dan Prof. Dr. Hikmət RAMIXANOV, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmak üzere ilettikleri destek mektuplarını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Özellikle şahsımla iletişim kurarak Yavuz Sultan Selim Han’ın şu sözlerini bana hatırlatan Prof. Dr. Hikmət RAMIXANOV’a çok teşekkür ediyorum.

“Padişah-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş, bir veliye bende olmak cümleden ala imiş.”

Kısa zaman içerisinde sahada çalışmak için Sayın Cumhurbaşkanımıza KASSAK Komisyonu olarak hem bilgi sunmak, hem de onayını almak için, KASSAK Başkanı ve heyeti olarak Kendisinden randevu rica ediyoruz.”