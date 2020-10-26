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Aktüel Kaspersky'den banka dolandırıcılarının neden olduğu hasar araştırması
Aktüel

Kaspersky'den banka dolandırıcılarının neden olduğu hasar araştırması

Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Orta Doğu Araştırma Merkezi Başkanı Amin Hasbin: - "Telefon dolandırıcılığı şüphesinde yapılacak en iyi şey, sohbeti sonlandırıp bankanın resmi numarasını aramaktır"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 11:05:01 -
Kaspersky'den banka dolandırıcılarının neden olduğu hasar araştırması

İSTANBUL (AA) - Kaspersky tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, banka dolandırıcılarının neden olduğu ortalama hasar olay başına 46 dolar oldu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, META bölgesini (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesi) kapsayan ankete katılanların yüzde 50'si 2020'nin ilk yarısında en az bir kez bankacılık dolandırıcılığıyla karşı karşıya kaldı. Vakaların yüzde 72'den fazlasında dolandırıcılık telefon aracılığıyla gerçekleşirken, aramalar daha çok saat 11.00-18.00 arası yapıldı.

Dolandırıcılar bu tür aramalar için ciddi hazırlık yapıyor ve sosyal mühendislik tekniklerini aktif olarak kullanıyor. Vakaların yüzde 46'sında aradıkları kişinin doğru adını ve soyadını belirten dolandırıcılar, yüzde 24'ünde banka kartı bilgilerini bile biliyorlardı. Öne sürülen en yaygın bahaneler; veri doğrulama talebi, banka kartı bloke bilgisi ve kredi teklifi olarak sıralandı. Dolandırıcılar, vakaların yüzde 36'sında SMS kodunu veya kart verilerini almaya çalışırken, her beş vakadan birini de güvenli olduğu iddia edilen bir hesaba para aktarmak için ikna etmeye çalıştı.


- Bankacılık dolandırıcılardan korunmaya yardımcı ipuçları


Açıklamada, bankacılık dolandırıcılardan korunmaya ilişkin, "Banka çalışanı olduğunu iddia eden kişilerin aramalarına karşı dikkatli olunması, SMS'lerle veya mesajlaşma programlarıyla gelen şüpheli bağlantılara tıklanmaması, SMS veya anlık bildirimlerle gelen CVV ve diğer kodları asla kimseye söylenmemesi, şüphelenme durumunda derhal telefonu kapatıp kartın arkasındaki numaradan bankayla iletişime geçilmesi, telefonda siber güvenlik yazılım kullanılması ve Kaspersky Security Cloud'un kurulması." tavsiyelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Orta Doğu Araştırma Merkezi Başkanı Amin Hasbini, şunları kaydetti:

"Finansal dolandırıcılık büyümeye devam ediyor. Özellikle 2020'nin ilk yarısında META bölgesinde finansal kötü amaçlı yazılımlarda yüzde 55 artış gördük. Ancak ne yazık ki birçok kişi hala basit dolandırıcılık yöntemlerinin nasıl işlediğini, suçluları nasıl tanıyacağını ve para kaybedeceğini bilmiyor. Telefon dolandırıcılığı şüphesinde yapılacak en iyi şey, sohbeti sonlandırıp bankanın resmi numarasını aramaktır."

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