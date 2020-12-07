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Ekonomi Kaspersky ve Krakatau'dan dijital ize göre özelleştirilmiş koleksiyon
Ekonomi

Kaspersky ve Krakatau'dan dijital ize göre özelleştirilmiş koleksiyon

Kaspersky Küresel Pazarlama Başkan Yardımcısı Andrew Winton: - "Krakatau ile birlikte oluşturduğumuz bu koleksiyonla gizlilik ve güvenliği modayla ilişkilendirilebilecek bir şekilde konuşmak ve basitçe kendi ifadenizin nasıl bağımsız ve korunaklı kalabileceğini açıklamak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:15:40 -
Kaspersky ve Krakatau'dan dijital ize göre özelleştirilmiş koleksiyon

İSTANBUL (AA) - Kaspersky ve uluslararası teknoloji yazılımı markası Krakatau, mahremiyet ve kendini ifade etme özgürlüğünün önemi hakkında farkındalık oluşturmak için "Safe_expression koleksiyonu" ile özelleştirilebilir bir giysi koleksiyonu oluşturdu.

Kaspersky açıklamasına göre, Krakatau ile tasarlanan özel koleksiyon, kişinin dijital izine dayanıyor. Çevrim içi davranışı ve gizlilik alışkanlıkları hakkında özel bir sohbet botunun soracağı birkaç soru yanıtlanarak baskı alınabiliyor. Baskı, kullanıcıların gizlilik kaygılarını analiz eden algoritmalardan oluşturuluyor. Kişi, mahremiyetiyle ne kadar çok ilgilenirse baskı da o kadar karmaşık veya uyumlu oluyor.


- "Kendimizi güvenli bir şekilde ifade edebilmemiz önemli"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Küresel Pazarlama Başkan Yardımcısı Andrew Winton, şunları kaydetti:

"Bireyselliği ifade etmek insanlar için her zaman önemli olmuştur. Bugün bunu dijital olarak yapmak için çok daha fazla fırsatımız var. İnsanların hikayelerini ve neyi temsil ettiklerini paylaşarak dünyada nasıl olumlu bir değişim yaratabileceklerini görüyoruz. Ancak her birimiz benzersiz olduğumuz ve çevrim içi paylaştığımız veriler son derece kişisel ve değerli olduğu için kendimizi güvenli bir şekilde ifade edebilmemiz önemli. Krakatau ile birlikte oluşturduğumuz bu koleksiyonla gizlilik ve güvenliği modayla ilişkilendirilebilecek bir şekilde konuşmak ve basitçe kendi ifadenizin nasıl bağımsız ve korunaklı kalabileceğini açıklamak istiyoruz."

Krakatau'dan yapılan açıklamada da, "Bu iş birliğinde özellikle sevdiğimiz fikir, insanların kıyafetlerini kişiliklerine uyacak şekilde özelleştirebildiği yaratıcı 'kendin yap' ögesi. Üstelik bu özelleştirme, insanların duygularına değil, cihazlarını nasıl kullandıklarına ve günümüz dijital dünyasındaki alışkanlıklarına dayanıyor. Sonuç olarak, güvenlik, bu koleksiyonun ana teması haline geldi. Üzerindeki semboller verilerinizi çevrim içi ortamda nasıl güvende tutabileceğinizi gösterirken, koleksiyondaki giyim ögeleri de sizi zorlu gerçek dünyada zorlu hava koşullarından koruyor." ifadeleri kullanıldı.

"Safe_expression limited koleksiyonu", deneysel teknolojileri kullanıyor. Koleksiyon, siyah ve neon yeşili renklerle kontrast oluşturan tişörtler, sweatshirtler ve ceketlerden oluşuyor. Koleksiyondaki ürünler, Repreve fonksiyonel geri dönüşüm yalıtımı ve su geçirmez kaplamalı membran kumaştan yapıldı. Her parça, minimalist tasarım ögeleriyle tamamlanıyor ve markanın web sitesi üzerinden ulaşılabilecek bir çevrim içi tasarımcı da özelleştirilmiş bir giysi oluşturmaya yardımcı oluyor.

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