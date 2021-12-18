Kaşları ve kirpikleri uzatmak bu kadar kolay

Hint yağı, Hint yağı bitkisinden elde edilmektedir. Son dönemlerde özellikle güzellik sektöründe oldukça fazla tüketilmektedir. Hint yağı sayesinde kaşlarınız, kirpikleriniz ve saçlarınız daha dolgun ve uzun bir görünüme sahip olur.

Kaşları ve kirpikleri uzatmak için tarif

Kaş ve kirpikleri Kalınlaştırıcı Serum: Yatmadan önce hint yağını parmağınıza bir damla damlatın ve kirpik diplerinize ve kaşlarınıza uygulayın.

Malzemeler ve Tarif

20 ml panthenol

15 damla sarımsak yağı

30 ml hint yağı

İlk olarak 15 damla sarımsak yağını derin bir kasenin içerisine koyunuz. Daha sonra 30 ml hint yağını ve 20 ml panthenolü üstüne ekleyerek güzelce karıştırınız. Hepsi homojen hale gelesiye kadar karıştığında serum kullanılabilecek hale gelmiş demektir.

Her derde deva hint yağının 8 faydası

Kabızlığı gidermede önemli bir yardımcıdır.

Doğal bir nemlendiricidir.

Yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

İltihap önleyici etkisi vardır.

Akneleri azaltır.

Mantarlarla savaşır.

Saçların ve saç derisinin güçlenmesinde oldukça etkilidir.

Yaşlanma etkilerini azaltır.

Kirpikler neden dökülür?

Özellikle sert bir biçimde gözleri silmek, sert ve kalitesiz fırçalarla göz ve kirpik makyajı yapmak, ağır makyaj yapmak ve gereğinden fazla göz maskarası kullanmak, kalitesiz makyaj ürünleri tercih etmek gibi nedenler de kirpik dökülmesine neden olabilmektedir.

Kirpikleri uzatan yağlar neler?

Badem yağı Badem yağı

Jojoba yağı

Hint yağı

Kuşburnu yağı

Zeytinyağı

Hindistan cevizi yağı

Kirpiklere vazelin sürmek

Vazelini kirpikleriniz için kullanırken çok dikkatli olmalısınız. Bir kulak çubuğuna çok az miktarda vazelin alın ve göz kapağınızdaki kirpik çizginize sürün. Ardından nazikçe kirpiklerinize yayın. Kirpiklerinizi nemlendirmek için kullanacaksınız, vazelini gece uyumadan sürmek daha doğru olacaktır.

Kirpik Laminasyonu zararlı mi?

Kirpiklerinin büyüme yönünden çok da memnun olmayan kadınların tercih ettiği kirpik laminasyon işleminin bir yan etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca kirpiklerinize iyi bakmalısınız aksi halde iltihaplanma olabilir. Blefarit, genel olarak göz kapaklarının iltihaplanmasıdır. Göz kapağında kirpik dibi iltihaplanması sonucu yaşanan ve kronikleşmeye yatkın bir hastalıktır. Her yaş grubunda sıklıkla görülür. Bu hastalık göz kuruluğu ve kirpik batması hastalığı ile birlikte seyredebilir.