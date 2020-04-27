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Aktüel

Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk

Gaziantep’te 4 kişilik ailenin motosiklet üzerindeki kasksız ve tedbirsiz yolculuğu ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.

2020-04-27 17:11:21 -
Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk

Gaziantep’te 4 kişilik ailenin motosiklet üzerindeki kasksız ve tedbirsiz yolculuğu ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.


4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Gaziantep’te trafik yoğunluğu yaşanırken, yandan sepetli motosikletiyle kent merkezinde 2 çocuğuyla birlikte hiçbir güvenlik önlemi almadan ilerleyen aile pes dedirtti. Korona virüse karşı verilen mücadelede alınan tedbirleri ve trafik kurallarını hiçe sayan aile kameraya yansıdı. Tedbirsiz aile motosikletle kırmızı ışıkta geçerek kazaya da davetiye çıkardı.

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