0553 313 94 23

Kaskodan para alabilmek için aracını 35 metreden şarampole yuvarladı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde otomobilini 35 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlayıp perte çıkararak kaskodan yararlanmak isteyen sürücünün bu kadarına da pes dedirten planı, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde suya düştü.

13 Eylül 2019 Cuma 10:44
Kaskodan para alabilmek için aracını 35 metreden şarampole yuvarladı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde otomobilini 35 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlayıp perte çıkararak kaskodan yararlanmak isteyen sürücünün bu kadarına da pes dedirten planı, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde suya düştü.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerine 2 Eylül 2019 Perşembe günü saat 22.30 sıralarında T.K. isimli şahıs tarafından bir kaza ihbarı yapıldı. İhbarı alan Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timi kısa süre içerisinde ihbarın yapıldığı olay yerine giderek incelemelere başladı. İncelemeler esnasında T.K. isimli sürücü, kullandığı otomobilin Sapanca ilçesine bağlı Akçay Mahallesi mevkiinde 35 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandığını ve araç şarampole yuvarlanmadan önce ise kendisini dışarı attığını beyan etti.


Jandarma asayiş timinin olay yeri incelemesi sonucunda, şahsın beyanı ve o anki durumundan şüphelenilerek durum, olay yerine çağrılan trafik tim personeli ile paylaşıldı. Şüphe üzerine ekipler, savcılık kararı ile T.K. isimli sürücünün cep telefonuna el koyarak inceleme başlattı. T.K. isimli şahsın telefonunda bulunan WhatsApp yazışmaları incelendiği esnada şahsın bahse konu aracı ‘perte’ çıkarıp kaskodan yararlanmak amacı ile böyle bir plan yaptığı yazışmalardan tespit edildi.


Olay hakkında Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek şahıs hakkında savcının talimatı ile “Suç Uydurma” şüphesi ile tahkikata başlanıldı. Bahse konu otomobil, olay yerine gelen kurtarıcı vasıta ile uçurumdan çıkarılarak yedi emin parkına teslim edildi. İfadesi alınan T.K. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binada çıkan yangın korkuttu
    1. Binada çıkan yangın korkuttu
    2. Boydak Holding’in ismi değişecek
    3. Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa..
    4. İTO Başkanı Avdagiç: "Ticari..
    5. Amasya misket elmasının hasadı başladı
    6. Düğün dönüşü feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı
    7. "Sepsiste erken tanı ve tedavi çok..
    8. Palandöken: “Esnafımız faiz..
    9. Jandarma’dan insan ticareti ve fuhuş..
    10. Gram altın 274 lira seviyelerinde
    11. Gazişehir Gaziantep'te Muğdat Çelik 6..
    12. 2020-2021 Yeni Ekonomi Programı bu ay..
    13. ABD’de yüksek suç oranları korkutuyor
    14. Erasmuslu öğrencilere veda yemeği..
    15. CHP'li Erdoğdu'dan hazine nakit..
    16. Çocuklardan insanlık dersi
    17. Orman yangını çıkarmaya çalışan 2..
    18. Nutuk’a “engel” yok
    19. Minderde Dünya şampiyonası Kepez’in
    20. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    21. Suzan Kardeş sevenleri ile buluşuyor
    22. Bakliyat üreticisinin yüzü gülüyor
    23. Merkez’den rantiyecilere 325 puanlık..
    24. GÜNCELLEME - Adana merkezli 13 ilde..
    25. Sonbaharda cilt bakımının püf noktaları
    26. Emlak Konut: Galatasaray ile 2016..
    27. Türkiye’nin ilk şehir hastanesi kreşi..
    28. Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki..
    29. Görüntüler Türkiye'den çekildi!..
    30. Zonguldak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...