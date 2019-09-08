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Kasırga Kanada'yı vurdu! 330 bin kişi elektriksiz

Dorian Kasırgası’nın etkili olduğu Kanada’da en az 330 bin kişi elektriksiz kaldı, şiddetli rüzgar nedeniyle bir vinç binaların üzerine devrildi.

08 Eylül 2019 Pazar 16:54
Kasırga Kanada'yı vurdu! 330 bin kişi elektriksiz

Dorian Kasırgası, dün kategori 2 seviyesinde Kanada’nın güneydoğusundaki Nova Scotia bölgesini vurdu. Kasırga nedeniyle ağaçlar yerlerinden söküldü, elektrik kesintileri yaşandı. Şiddetli rüzgarlar Halifax kentinde bir inşaat alanındaki vincin binaların üzerine devrilmesine yol açtı. Halifax polisi vincin devrilmesi sonucu yaralanan olmadığını açıkladı. Nova Scotia elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada ise 330 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı ifade edildi. 

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian Kasırgası'nın etkisini kaybederek tropik fırtınaya dönüştüğünü ancak şiddetli rüzgarların Kanada'nın doğu kıyılarında etkili olmaya devam edeceğini duyurdu. 

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale yaptığı açıklamada, hükümetin kasırganın ardından hasar meydana gelen bölgelerde orduyu görevlendireceğini belirtti. 

Geçtiğimiz hafta Dorian Kasırgası'nın kategori 5 seviyesinde Bahamalar’ı vurması sonucu, en az 43 kişi hayatını kaybetmişti. 

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 16:54
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