  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kaşıntıya ne iyi gelir? Kaşıntıya iyi gelen en hızlı çözüm
Kadın - Aile

Kaşıntıya ne iyi gelir? Kaşıntıya iyi gelen en hızlı çözüm

Vücudun tamamında ya da bir bölümünde hissedilebilen kaşıntı, herkeste görülebilen bir histir.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 20:05:00 - 2021-11-20 20:55:11
Kaşıntıya ne iyi gelir? Kaşıntıya iyi gelen en hızlı çözüm

Sağlıklı bir insan, günde yaklaşık 100 kez kaşınır. Bazı durumlarda en az ağrı kadar rahatsız edici boyuta ulaşabilen kaşıntı, pek çok sağlık probleminden kaynaklanabilir. Kaşınan bölgeye direkt olarak soğuk su ile kompleks uygulayarak kaşıntıyı azaltabilirsiniz. Kaşıntı soğuk su uygulaması sayesinde kısa bir süre içinde kendiliğinden geçer. Soda kaşıntıya iyi gelen bir diğer doğal yöntemdir. Bunun yanı sıra limon, karanfil yağı ve yulaf ezmesi de kaşıntının geçirilmesine yardımcı olur.

Kaşıntıya iyi gelen en hızlı çözüm

Kaşıntının olduğu bölgeyi rahatlatmak için sodayla limon suyunu karıştırmalısınız. Hazırlanan karışımı bir pamuk yardımıyla kaşınan bölgeye sürüp bekleyin. Limonlu sodalı karışım sayesinde kaşıntınız dakikalar içinde iyileşecektir.

Kaşıntı nedenleri nelerdir?

  • Ciltte kuruluk 
  • Besin alerjileri
  • Enfeksiyon
  • Safra kanalı tıkanıklıkları
  • Siroz
  • Alerjik reaksiyonlar
  • Sinek ısırıkları
  • Ürtiker
  • Alerjik egzama
  • Döküntülü cilt problemleri
  • Vücut biti
  • Saç biti
  • Böcek sokmaları
  • Uyuz
  • Kızamık
  • Sedef hastalığı
  • Su çiçeği 
  • Psikiyatrik durumlar

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve dolar yerine 'Parayı toprağa yatırın' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Bu satışlar engellenmeli
Ekonomi

Altın ve dolar yerine 'Parayı toprağa yatırın' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Bu satışlar engellenmeli

Yatırım tavsiyeleri gündem olan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ekonomist Dr. Ramazan Kurtoğlu, yabancılara toprak satışı konusun..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan asgari ücret çıkışı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan asgari ücret çıkışı

Kamuoyu tarafından Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü, asgari ücret konusunda haksızlık olduğunu, asgari ücretten vergi alınmamas..
Afrika gazetesi iddia etti:Türkiye 6 SİHA’yı teslim etti!
Dünya

Afrika gazetesi iddia etti:Türkiye 6 SİHA’yı teslim etti!

Afrika’da yayın yapan Africa Intelligence gazetesi, dünyanın pek çok ülkesinden yoğun talep gören Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay