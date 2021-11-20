Kaşıntıya ne iyi gelir? Kaşıntıya iyi gelen en hızlı çözüm

Sağlıklı bir insan, günde yaklaşık 100 kez kaşınır. Bazı durumlarda en az ağrı kadar rahatsız edici boyuta ulaşabilen kaşıntı, pek çok sağlık probleminden kaynaklanabilir. Kaşınan bölgeye direkt olarak soğuk su ile kompleks uygulayarak kaşıntıyı azaltabilirsiniz. Kaşıntı soğuk su uygulaması sayesinde kısa bir süre içinde kendiliğinden geçer. Soda kaşıntıya iyi gelen bir diğer doğal yöntemdir. Bunun yanı sıra limon, karanfil yağı ve yulaf ezmesi de kaşıntının geçirilmesine yardımcı olur.

Kaşıntıya iyi gelen en hızlı çözüm

Kaşıntının olduğu bölgeyi rahatlatmak için sodayla limon suyunu karıştırmalısınız. Hazırlanan karışımı bir pamuk yardımıyla kaşınan bölgeye sürüp bekleyin. Limonlu sodalı karışım sayesinde kaşıntınız dakikalar içinde iyileşecektir.

Kaşıntı nedenleri nelerdir?