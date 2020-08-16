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Sağlık

Kaşıntı neden olur? Kaşıntı hangi hastalıkların habercisidir?

Kaşıntı neden olur? Kaşıntı hangi hastalıkların habercisidir?Yaz ayları ile birlikte artan kaşıntılar bazı cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığın habercisi olabiliyor. Peki kaşıntı neden olur? Kaşıntı hangi hastalıkların habercisidir? Kaşıntıya neler iyi gelir? İşte tüm detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-16 03:57:00 -
Kaşıntı neden olur? Kaşıntı hangi hastalıkların habercisidir?

Sıcak havalarla birlikte oldukça sık görülen kaşıntı sorunu, cilt hastalıkları ve ruhsal hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalığın habercisi olabiliyor. Tıp dilinde 'pruritus' olarak bilinen kaşıntı sorunu, uykusuzluk ve ruhsal hastalıklara yol açabiliyor. Genellikle böcek ve sinek ısırmaları ile başlayan kaşıntı, birçok nedenden kaynaklanabiliyor. Peki kaşıntı hangi sebeplerle ortaya çıkıyor, hangi hastalıkların habercisi oluyor? Kaşıntı sorununa neler iyi geliyor? İşte tüm detaylarıyla kaşıntı sorunu...

Kaşıntının hangi hastalıkların habercisi?

- Sürekli kaşınmada en sık rastlanan hastalık tiroid bezlerinin aşırı çalışmasıdır. Kaşıntıyla birlikte kişide saç dökülmesi veya kalp çarpıntısı görülebilir.
- Artan kaşıntıyla birlikte aşırı su tüketimi isteği artabilir. Bu da hem şeker hastalığının hem de bağırsaklarda parazit olduğunun göstergesi olabilir.
- Uykusuzluk ve gözlerde yanma gibi belirtilerle ortaya çıkan kaşıntı, mide ve karaciğer hastalıklarının belirtilerindendir.
- Kilo kaybıyla beraber artan kaşıntı sorunu, gizli bir kanser hastalığının nedeni olabilir.

Kaşıntının nedenleri

- Böcek ve sinek ısırması ile birlikte bölgeye yerleşen mikroplar
- Sedef, uyuz, bit, su çiçeği ve egzema gibi cilt sorunları
- Demir eksikliği, tiroid, lösemi, böbrek yetmezliği ve karaciğer hastalıkları
- Sinir hücrelerindeki deformasyon
- Bazı antibiyotik ilaçlar

Kaşıntıya iyi gelen besinler

- Soğuk su
- Soda
- Limon
- Yulaf
- Karanfil yağı
- Domates
- Peynir
- Karpuz
- Lavanta yağı
- Biberiye yağı

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