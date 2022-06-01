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Dünya Kaşınma, yoksa kaşımasını çok iyi biliriz küstah Macron!
Dünya

Kaşınma, yoksa kaşımasını çok iyi biliriz küstah Macron!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Doğu Ege Adalarına ilişkin "meşru endişeler" taşıdığını, çok sayıda Türk yetkilinin Yunanistan'ın adalar üzerindeki egemenliğini sorgulayan açıklamalarda bulunduğunu savundu. Macron, "Bu ifadelerin en kısa sürede kınanması gerekiyor" ifadelerini kullanarak, hık deyicinin pık deyiciliğine soyundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 13:49:00 -
Kaşınma, yoksa kaşımasını çok iyi biliriz küstah Macron!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonrası basına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin AB'nin aldığı yeni kararların yanı sıra birçok meseleye değindi.

Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Doğu Ege Adalarına ilişkin "meşru endişeler" taşıdığını, çok sayıda Türk yetkilinin Yunanistan'ın adalar üzerindeki egemenliğini sorgulayan açıklamalarda bulunduğunu savundu. Macron, "Bu ifadelerin en kısa sürede kınanması gerekiyor" dedi.

Fransa'nın Afrika Birliği dönem başkanı Senegal ile gıda güvenliği konusunda görüştüğünü belirten Macron, kısa vadede Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde, Türkiye'nin yardımıyla Ukrayna'daki 20 milyon ton tahılı ülkeden çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

 

AB'nin, özellikle Fransa'nın Yunanistan'a desteğinin devam edeceğini belirten Macron, "Bugün kimse, (AB) üyesi bir devletin egemenliğini tehlikeye atamaz. Bu ifadelerin en kısa sürede kınanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

 

 

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