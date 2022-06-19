Kaşınma, yoksa çok fena kaşırız! Haddini bil ulan edepsiz
Yunanistan, Adalar'ın silahsız kalma statüsünü bozması, kuralları ihlal etmesi ve ülkesini ABD üssüne çevirmesine rağmen Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarını sürdürüyor. Şimdi de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yi provokatörlükle suçladı.
Ankara-Atina hattında tansiyon Yunanistan cephesinden gelen açıklama ile arttı. Ülke basınına konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yi suçlayan skandal açıklamalara imza attı.
Türkiye - Yunanistan ilişkileri tarihin en gergin döneminden geçerken Atina'dan tansiyonu artıracak skandal bir açıklama geldi.
Ülke basınına konuşan Dendias, gerilimin nedeni olarak Türkiye'yi gösterdi.
"Türk provokasyonlarında eşi görülmemiş bir tırmanış var" diyen küstah Yunan Bakan, Ankara'yı gerilimi tırmandırmakla suçladı. Dendias, "Bu duruma güçlü ama sakince yanıt veriyoruz" dedi.
Yunanistan merkezli Naftemboriki gazetesine konuşan Dendias, "Bir dizi argümanla Türk tarafının asılsız ve mesnetsiz iddialarını tek tek yıkıyoruz" iddiasında bulundu.
Dendias, Yunanistan'ın Ankara ile iletişim kanallarını açık tutma niyetini dile getirirken samimi olduğunun da altını çizdi.
Türkiye, adaların silahsızlandırılması gerektiğini belirtiyor. Yunanistan ise adaların silahsızlandırılmasının Yunan toprak bütünlüğünü ilgilendirdiği iddiası ile müzakere edilemeyeceğini belirtiyor.