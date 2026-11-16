Kaşınan Rumlardan yeni provokasyon! ‘Türklere ölüm’ sloganı ile sınıra yürüdüler!
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Güney Kıbrıs Rum yönetimi tahrik ve provokasyonlarına bir yenisini ekledi. KKTC'nin kuruluş yıl dönümü öncesinde düzenlenen gösterilerde Türkiye ve KKTC bayrakları yakıldı, "Türklere ölüm, Kıbrıs Yunandır" sloganları atıldı. Aşırı sağcı ELAM partisinin öncülük etti eylemde öğrencilerin katılımına izin verilmesi tepki çekerken, KKTC Başbakanı Ünal Üstel yaşananları Türk milletinin onuruna yönelik açık bir saldırı olarak nitelendirdi.
Güney Kıbrıs’ta KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümü öncesinde düzenlenen protestolar tepki çekti. Son Dakika.com'da yer alan habere göre, Lefkoşa’nın güney kesimi, Limasol ve Baf’taki gösterilerde Türkiye ve KKTC bayrakları yakılırken, “Türklere ölüm, Kıbrıs Yunandır” sloganları atıldı.
Sınır hattına ilerlemek istediler
13 Kasım’da düzenlenen yürüyüşlere öğrenci örgütleri ile milliyetçi gruplar katıldı. Yunanistan ve Bizans bayraklarının taşındığı eylemlerde aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) çevresinden isimler de yer aldı. Bazı göstericilerin KKTC sınırına doğru ilerleme girişimi Rum polisi tarafından engellendi.
Öğrencilere devamsızlık izni
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Eğitim Bakanlığının, PSEM öğrenci örgütünün etkinliklerine katılan öğrencilerin devamsız sayılmaması için okullara genelge gönderdiği belirtildi. Gösterilere katılan öğrenci gruplarının ise Kıbrıs sorununa ilişkin aynı siyasi görüşü paylaşmadığı aktarıldı.
Ünal Üstel’den sert tepki
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bayrakların yakılmasına tepki göstererek, “Bu hadsizliktir! Türk milletinin millî simgelerine, değerlerine ve onuruna yönelik açık bir saldırıdır! Bu kabul edilemez ve affedilemez bir konudur” açıklamasında bulundu.
Üstel, Rum yönetimine de “Aklınızı başınıza alın” çağrısında bulunarak bayrakları yakan kişiler hakkında işlem yapılmasını istedi.
Üstel, "Aklınızı başınıza alın. Bir yandan barış ve uzlaşı nutukları atarken diğer yandan okullarda Türk düşmanlığını teşvik etmek, bayraklarımızın yakıldığı eylemleri örgütlemek ve gençleri kinle yetiştirmek, ikiyüzlülüğün en açık halidir” dedi.
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