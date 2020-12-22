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Spor Kasımpaşa'nın konuğu Gaziantep FK
Spor

Kasımpaşa'nın konuğu Gaziantep FK

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-12-22 10:16:13 -
Kasımpaşa'nın konuğu Gaziantep FK

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Kasımpaşa, bu sezon çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, 18 puanla 10. sırada yer alıyor.

İç saha maçlarında yenilgisi olmayan İstanbul ekibi, 6 maçtan 4 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

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