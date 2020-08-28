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Spor Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı belli oldu
Spor

Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-28 21:53:34 -
Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı belli oldu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 maç yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki lacivert-beyazlıların sırasıyla TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor, Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile karşılaşacak.

Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı şöyle:

1 Eylül Salı:

17.30 Kasımpaşa-İstanbulspor (Kemerburgaz Tesisleri)

3 Eylül Perşembe:

18.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

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