"Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Ali Kemal Hut Hocaefendi'nin cenaze programı belli oldu
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İlim ve irfan yolunda geçirdiği ömrüyle tanınan Kurrâ Hafız Ali Kemal Hut Hocaefendi'nin cenaze programı belli oldu. Merhum Hocaefendi, yarın (27 Kasım Cuma) İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.
Kamuoyunda "Kasımpaşalı Kemal Efendi" namıyla tanınan ve yetiştirdiği talebelerle gönüllerde taht kuran Kurrâ Hafız Ali Kemal Hut Hocaefendi, Cenâb-ı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Vefat haberi sevenlerini ve ilim camiasını yasa boğarken, cenaze ve defin programına ilişkin detaylar netleşti.
Cenaze Namazı Fatih Camii'nde kılınacak
Kasımpaşalı Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, merhum Hocaefendi'nin cenaze namazı 27 Kasım 2026 Cuma günü, cuma namazını müteakip İstanbul Fatih Camii'nde eda edilecek.
Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek
Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ve alınacak helalliğin ardından Ali Kemal Hut Hocaefendi'nin naaşı, sevenlerinin duaları eşliğinde Edirnekapı Şehitliği'ne götürülerek toprağa verilecek.
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