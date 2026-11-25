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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kütahya’da düzenlenen İl Kutlama Programı, duygu dolu anlara sahne oldu. Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinasyonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Programda emekli öğretmenler adına günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılırken, İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Kütahya Valisi Musa Işın da öğretmenlik mesleğinin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz konuşmasında, öğretmenliğin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını, öğrencilerin hayatlarına dokunarak onların geleceğine yön verdiğini vurguladı. Yılmaz, “Bir öğrencimizin sınavda kaç doğru yaptığına baktığımız kadar hayatta hangi doğruların yanında duracağına da bakmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenliğin en büyük mutluluğunun öğrencilerin hayatında kalıcı izler bırakmak olduğunu belirten Yılmaz, “Kurduğumuz gelecek tasavvuru her geçen gün daha da aydınlanıyorsa hep sen varsın diyedir öğretmenim. Gönlündeki yükü omzundaki yükten daha büyük olan bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

EMEKLİ ÖĞRETMENLERE VEFA, ADAY ÖĞRETMENLERE YEMİN

Törende emekli öğretmenlere ve Millî Eğitim personeline Hizmet Şeref Belgeleri ile plaketleri takdim edildi. Mesleğe yeni başlayan aday öğretmenlerin yemin merasimi de program kapsamında gerçekleştirildi. Ayrıca görevleri başında şehit olan öğretmenler rahmet ve minnetle anıldı.

ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Programın kültürel bölümünde öğretmenlik mesleğinin fedakârlığını, kutsiyetini ve nesiller üzerindeki dönüştürücü gücünü anlatan “Karanlıktan Aydınlığa Ecdadın Işığıyla Öğretmen” oratoryosu sahnelendi. “Maarifin Işığında Yeni Nesil” adlı tiyatro gösterisi de izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Ödül töreninin ardından “Okuldan Sahneye Maarif” Halk Oyunları Ekibi sahne alarak performansını sergiledi. Öğretmenlere duyulan minnet ve vefanın ön plana çıktığı 24 Kasım Öğretmenler Günü İl Kutlama Programı, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.