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Spor

Kasımpaşa'dan Galatasaray ve Trabzonspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 18:10:04 -
Kasımpaşa'dan Galatasaray ve Trabzonspor'a "geçmiş olsun" mesajı

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Kulübü, iki futbolcusunda yeni tip koronavirüs tespit edilen Galatasaray ile bir oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

İstanbul kulübün sosyal medya hesabından Galatasaray için yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan iki oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Galatasaray." ifadelerine verildi.

Kasımpaşa Kulübü, Trabzonspor için ise "Trabzonspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Trabzonspor." mesajını paylaştı.

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