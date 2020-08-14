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Spor

Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 00:14:40 -
Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Kulübü, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncusu ve teknik ekip çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Fenerbahçe." ifadelerine yer verildi.

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