Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Kasımpaşa, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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