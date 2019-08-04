Kasımpaşa'da Marin Tomasov sesleri Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Kazak ekiplerinden Astana'da top koşturan Tomasov için girişimlere başladı.

Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr - Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'dan sürpriz bir atak geldi. Kaısmpaşa kurmayaları Kazakistan takımlarından Astana'da forma giyen Marin Tomasov nabız yokladığı iddia edildi. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Astana ile Aralık 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kaynak:Yeniakit.com.tr

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