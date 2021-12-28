Kasımpaşa'da Manuel Fernandes sesleri
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kasımpaşa, Kayserispor'da kadroya girmekte zorlanan Manuel Fernandes'i İstanbul'a getiriyor.
Sezonun ilk yarısını ligin dibinde tamamlayan Kasımpaşa’da transfer çalışmaları erken başladı.
Lacivert-Beyazlılar, Kayserispor’la sözleşmesini feshedip ülkesine dönen Manuel Fernandes’e kanca attı. Yönetim, tecrübeli orta saha oyuncusunun menajerine teklifi iletti.
Fernandes’in de Kasımpaşa seçeneğini sıcak bulduğu ve görüşme yapmak adına İstanbul’a geleceği ifade edildi. Deneyimli orta saha oyuncusu, Kayserispor’da kadro dışı bırakıldıktan sonra alacaklarına karşılık kontratını sonlandırmıştı.
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