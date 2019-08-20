Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Kemerburgaz'daki tesislerde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde fiziksel çalışmalar gerçekleştirildi. İdman, pozisyon çalışmalarının ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandı. Kaleci antrenörü Tolga Özgen yönetiminde ayrı çalışan file bekçileri Ramazan Köse, Fatih Öztürk, Enes Sarı ve Murat Can Yıldız idmanın bir bölümünde değişimli olarak kaleye geçti. Kasımpaşa, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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