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Spor Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak
Spor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 09:24:00 -
Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligin geride kalan 4 haftasında 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 3 puanla 15. sırada girdi. Yaptığı maçların 2'sini kazanan ve 2'sinden mağlup ayrılan Antalyaspor ise 6 puanla 10. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa'da Tarkan Serbest ile Raoul Petretta, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Geçen sezonun son bölümünde kadro dışı bırakılan Ryan Donk ise affedildi. Deneyimli futbolcu, teknik direktör Şenol Can'ın şans vermesi halinde müsabakada görev yapabilecek.

Lacivert-beyazlı ekipte hafif sakatlığı bulunan kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

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