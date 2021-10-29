Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Süper Lig'de 8 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Ligin geride kalan bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 6 puanla 19. sırada yer alıyor.
Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın göreve getirilmesinin ardından oynadığı 2 maçı kazanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet sonucunda 12 puan toplayan sarı-siyahlı takım, haftaya 12 puanla 13. sırada girdi.
Kasımpaşa'da sakatlığı süren Macar oyuncu Kevin Varga, karşılaşmada forma giyemeyecek. Florent Hadergjonaj'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.