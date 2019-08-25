Kasımpaşa MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı! Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Cuma günü MKE Ankaragücü'yle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'ne teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanda, dün Alanyaspor karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyette forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamladığı kaydedildi. Lacivert-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın akşam Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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