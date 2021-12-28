  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kasımpaşa kupada son 16'da
Spor

Kasımpaşa kupada son 16'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Normal süresi 2-2 biten mücadeleyi uzatmalar sonucunda 5-3 kazanan ev sahibi ekip üst tura adını yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 15:41:00 - 2021-12-28 15:45:02
Kasımpaşa kupada son 16'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Normal süresi 2-2 biten mücadeleyi uzatmalar sonucunda 5-3 kazanan ev sahibi ekip üst tura adını yazdırdı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Ouannes, Ahmet Engin, Tarkan Serbest, Alpay Çelebi (K.K) ve Yusuf Erdoğan kaydetti. Kocaelispor'un golleri penaltıdan Benhur Keser ve Pereira'dan geldi.

Kasımpaşa ile Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Burak Şeker düdük çaldı.

Heyecan düzeyi yüksek ve tempolu geçen mücadelenin normal süresi gol düellosu şeklinde geçti. Ouannes ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekibe, Kocaelispor'un cevabı 40. dakikada Benhur Keser'in penaltı golüyle geldi.

Kasımpaşa Ahmet Engin'in golüyle skoru 2-1'e taşıdı. Deplasman ekibi Pereira ile durumu 2-2'ye getirdi. Kocaelispor'da ikinci golün sahibi Pereira, 81. dakikada üst üste sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Normal süresi 2-2 eşitlikle sona eren maç uzatmalara gitti. Kasımpaşa 101. dakikada Tarkan Serbest, 105. dakikada Alpay Çelebi (K.K) ve 116. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golleriyle müsabakadan 5-3 galip ayrılarak üst tura yükseldi. Kocaelispor'un uzatmalarda bulduğu gol Benhur Keser'den geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay