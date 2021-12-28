Kasımpaşa-Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?
Kasımpaşa maç sonucu | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Kasımpaşa, Kocaelispor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur heyecanı sürüyor. Kasımpaşa evinde Kocaelispor'u konuk etti. Peki, Kasımpaşa-Kocaeli maçı ne oldu?
Kasımpaşa-Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?
Kasımpaşa, Kocaelispor'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 5-3 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Maçın 4. dakikasında Travinik'in pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Ahmet Engin, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içindeki Mortadha arka direkte topu ağlara gönderdi: 1-0.
39. dakikada Kocaelispor penaltı kazandı. Korner atışı sonrası Kasımpaşa savunması topu çıkarmaya çalışırken, ceza sahası girişinde meşin yuvarlağı karşılayan Omolo'nun şutunda top Varga'nın eline temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Benhur Keser, skoru eşitledi: 1-1.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
49. dakikada Kasımpaşa skoru 2-1 yaptı. Eysseric'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ahmet Emin Engin, ceza sahası dışından şutunu çekerken, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp çizgiyi geçti: 2-1.
68. dakikada Kocaelispor skoru eşitledi. Omolo'nun orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Pereira, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.
Karşılaşmanın normal süresi 2-2 beraberlikle sona erdi.
101. dakikada Kasımpaşa'nın üçüncü golü geldi. Donk'un pası sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Tarık Serbest'in uzaktan şutunda, top ağlarla buluştu: 3-2.
105. dakikada soldan gelen ortada Hajradinovic'in ceza sahası içindeki vuruşu savunmaya çarparak sol çizgiye yakın noktada Eren Elmalı'nın önünde kaldı. Kasımpaşalı oyuncunun sert ortasında Alpay Çelebi'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak kaleye girdi: 4-2.
110. dakikada Kocaelispor farkı bire indirdi. Savunmadan atılan uzun pasta ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Benhur Keser, Donk'tan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-3.
116. dakikada Kasımpaşa'nın 5. golü geldi. Umut Bozok'la paslaşarak ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan, rakipleriyle girdiği mücadelede topu kaybetmedi ve yakın mesafeden düzgün bir vuruşla golünü attı: 5-3.
Karşılaşmayı 5-3 kazanan Kasımpaşa, adını son 16 turuna yazdırdı.