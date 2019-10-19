Kasımpaşa, Kayserispor deplasmanında
Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak.19 Ekim 2019 Cumartesi 13:19
Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, 7 puanla 16. sırada bulunuyor.
Lacivert-beyazlı takımda diz kapağından ameliyat edilen Çek futbolcu David Pavelka, müsabakada forma giyemeyecek.
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