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Kasımpaşa, İzmir deplasmanında

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Göztepe'yle karşılaşacak.

26 Ekim 2019 Cumartesi 11:43
Kasımpaşa, İzmir deplasmanında

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 8 puan ve averajla 16. sırada bulunuyor. Geride kalan 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Göztepe ise 9 puan ve averajla 12. basamakta yer alıyor.

Kasımpaşa'da diz kapağından ameliyat edilen Çek futbolcu David Pavelka, bu müsabakada forma giyemeyecek.

 

 

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 11:43
  1. Göztepe
  2. KASIMPAŞA
  3. Süper Lig
  4. Anadolu Ajansı

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