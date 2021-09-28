Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor 2-2 berabere kaldı

18. dakikada konuk takım öne geçti. Bytyqi'nin soldan ortasında altıpas içinde arka direğe hareketlenen Ahmed Hassan, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

21. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Abdülkerim Bardakcı'nın kendi yarı alanından uzun oynadığı topa hareketlenen Serdar Gürler, savunmanın arkasına sarktı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı önde yakalayan tecrübeli futbolcu, ceza sahası önünde sol çaprazda yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

28. dakikada Eysseric'in ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda kaleci Sehic soluna yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

29. dakikada lacivert-beyazlı takım farkı 1'e indirdi. Umut Bozok'un ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Travnik, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra çıkardığı şutla fileleri havalandırdı: 1-2.

34. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası yayının solundan çıkardığı şutta kaleci Sehic, soluna yatarak meşin yuvarlağı çeldi.

Devre arasına Konya temsilcisi 2-1 önde girdi.

62. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazda Travnik'in son anda içeri çevirdiği topa ön direkte Umut Bozok hareketlendi. Lacivert-beyazlı futbolcu, Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi.

63. dakikada penaltıyı kullanan Umut Bozok, meşin yuvarlak ile Sehic'i farklı köşelere gönderdi: 2-2.

87. dakikada Umut Bozok'un ara pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

"Maçın 2-0'dan 2-2'ye gelmesi bizim için üzücü"

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk 20 dakikasında yakaladıkları 2-0'lık üstünlüğün avantajını kullanamadıklarını aktaran Palut, şu ifadeleri kullandı:

"Maç dengeli başladı. Kanat hücumu ve defans arkası hücumla ilk 20 dakikada 2-0'lık avantaj yakaladık. Devre arasına 2-0 girebilseydik ikinci yarı işler lehimize dönebilirdi ama ilk yarının sonlarında yediğimiz gol rakibi oyunun içine sokarken bizde de paniğe neden oldu. Devre arası bu paniği giderme adına konuşmalar yaptık ama ikinci yarının ilk düdüğü ile penaltı golünü yediğimiz 63. dakikaya kadar maalesef rakip sahaya çıkamadık. Kasımpaşa çok baskın bir oyun oynadı ve buna karşılık veremedik. Skor 2-2 olduktan sonra oyun istediğimize yakın düzeye geldi. Sonrasında gol araya bir Konyaspor vardı. Bugün psikolojik faktörlerin çokça devreye girdiği bir oyun oldu. Maçın 2-0'dan 2-2'ye gelmesi bizim için üzücü. Bugün 3 puanı almak için gerekli hamleleri yapan, bunu hak eden bir Konyaspor sahada yoktu. Bunu oyuncularımızla değerlendireceğiz. Özellikle ikinci yarıdaki periyodu çözmeye çalışacağız. Maçlar arası performans düşüklüklerine son vermek için gerekli çalışmaları yapacağız."

Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçının da 2-0'dan 2-2'ye geldiğinin hatırlatılması üzerine Palut, "Bunda fiziksel yorgunlukla alakalı bir durum olsa 2-0'dan sonra dakikalar ilerliyor, daha çok yorulmamız beklenir ve rakip baskısının üzerimizde çok daha yoğunlaşması gerekir. Sanki 2-2 olunca oynama sırası bize geçmiş bir görüntü oldu. Bu bana daha çok psikolojik faktörleri işaret ediyor. Bunu normal karşılamıyorum. Mutlaka çözmemiz gerekiyor." diye konuşu.