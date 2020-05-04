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Spor

Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Korona virüs nedeniyle lige verilen arada Kasımpaşa, sosyal mesafe kuralları dahilinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 20:10:48 -
Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Korona virüs nedeniyle lige verilen arada Kasımpaşa, sosyal mesafe kuralları dahilinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.


Süper Lig’e korona virüs nedeniyle verilen arada önceki gün hazırlıklarına başlayan Kasımpaşa, çalışmalarını bugün yaptığı idmanla devam ettirdi. Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Dayanıklık çalışması yapan lacivert-beyazlı futbolcular, pas çalışmasıyla idmanı noktaladı.


Kasımpaşa, yarın yapılacak olan antrenmanla hazırlıklarını devam ettirecek.

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