  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı

Tüm dünyanın gözü orada! Karanlık işlerin döndüğü üs… Bütün sırlar ortaya çıktı

Hayrettin Karaman Hoca gözyaşları ile anlattı: Şimdi nasıl bayram olmasın ki?

Mine Kırıkkanat’ın geldiği son nokta: Kadın bedeni üzerinden şaklabanlık!

Başkan Erdoğan açıkladı: ABD F-35'lere karşılık teklif etti

Coşkun Başbuğ tek tek açıkladı! Türkiye Suriye'ye operasyon düzenler mi?

Bölgede saldırılar durmuyor! İran’dan destek alıp ilçeyi ele geçirdiler

Başak Demirtaş’ı FOX’a boşuna çıkarmamışlar! PKK’lı Selahattin Demirtaş işaret fişeğini yaktı

Yeşim Salkım'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Kadın hakkı diyenler arabasının kapısını kendisi açsın

Kılıçdaroğlu'nun skandal tehdidine Başkan Erdoğan'dan sert cevap: O günler geride kaldı
Spor Kasımpaşa Göztepe maçı kaç kaç bitti? Kasımpaşa Göztepe maç sonucu
Spor

Kasımpaşa Göztepe maçı kaç kaç bitti? Kasımpaşa Göztepe maç sonucu

Kasımpaşa maç sonucu | Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa sahasında Göztepe'yi konuk etti. Peki, Kasımpaşa Göztepe maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-10-17 18:12:00 -
Kasımpaşa Göztepe maçı kaç kaç bitti? Kasımpaşa Göztepe maç sonucu

Süper Lig'de yarış devam ediyor. Ligin 9. haftasında Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk etti. İşte, ayrıntılar…

Kasımpaşa Göztepe maçı kaç kaç bitti? Kasımpaşa Göztepe maç sonucu

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Karşılaşmanın 10. dakikasında Göztepe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Tarkan'da kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruş ceza sahası içindeki Brecka'ya pas oldu. Brecka'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta ise top yandan auta gitti.

23. dakikada Eysseric'in sağdan ortasında arka direkteki Tarkan'ın kafayla vurduğu top üstten auta çıktı.

28. dakikada Eysseric'in sol kanatta kullandığı faulde altıpas üzerinde yükselen Jorgensen, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı az farkla yandan auta gönderdi.

38. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Burekovic, sağdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

51. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ceza sahasına sağdan giren Eysseric'in içeri çevirdiği topu kaleci İrfan Can Eğribayat kontrol etmek isterken meşin yuvarlak Yusuf Erdoğan'ın önünde kaldı. Kasımpaşalı futbolcu, dar açıya rağmen topu ağlara gönderdi: 1-0.

57. dakikada Jahovic, Ndiaye'nin pası sonrası ceza yayı üzerinde şutunu çekerken, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada Göztepe skoru 1-1 yaptı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Ndiaye'nin ceza sahası içinde şutunda kaleci Harun ayaklarıyla golü engelledi ama dönen topu Jahovic tek vuruşla gole çevirdi: 1-1.

73. dakikada Jorgensen'in sert şutunu kaleci İrfan Can iki hamlede kurtardı.

86. dakikada Tijanic, Göztepe'yi 2-1 öne g

Galatasaray-Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Konyaspor maç sonucu
Galatasaray-Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Konyaspor maç sonucu

Spor

Galatasaray-Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Konyaspor maç sonucu

eçirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Harun Tekin'in ceza sahası dışına yumrukladığı topu Tijanic uzak mesafeden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-2.

İzmir temsilcisi karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar, ABD ve Yunanistan'ın
Gündem

Ruslar, ABD ve Yunanistan'ın "Türkiye planını" açıkladı!

Sputnik ajansı, ABD ve Yunanistan arasında geliştirilen savunma paktı anlaşmasının Türkiye için büyük bir baskı kaynağı olarak kullanılabilc..
Ümit Özdağ ilk kez anlattı: Beni kapıda bekletip görüşmeden geri gönderdi
Gündem

Ümit Özdağ ilk kez anlattı: Beni kapıda bekletip görüşmeden geri gönderdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili anısını ilk kez anlattı. Kendisini tebrik etmek için İm..
Hayallerde yaşıyor bazı Yunanlar Hain, Türkiye toplantısı ifşa oldu
Gündem

Hayallerde yaşıyor bazı Yunanlar Hain, Türkiye toplantısı ifşa oldu

Atina gerçekleştirilen gizli Türkiye toplantısı deşifre oldu. İngiltere ise, Erdoğan’ın günleri sayılı diyerek hayal dünyalarını yazdı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay