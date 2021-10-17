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Spor Kasımpaşa Göztepe maç sonucu! Süper Lig 9. hafta Kasımpaşa Göztepe skoru
Spor

Kasımpaşa Göztepe maç sonucu! Süper Lig 9. hafta Kasımpaşa Göztepe skoru

Kasımpaşa Göztepe maçı kaç kaç bitti? Kasımpaşa Göztepe maç sonucu hem Kasımpaşa hem Göztepe taraftarı tarafından merak ediliyor. Süper Lig 9. hafta pazar maç sonuçlarına göre, Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa evinde, Göztepe’ye 2-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 17:25:00 - 2021-10-17 17:26:25
Kasımpaşa Göztepe maç sonucu! Süper Lig 9. hafta Kasımpaşa Göztepe skoru

Karşılaşmanın 10. dakikasında Göztepe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Tarkan'da kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruş ceza sahası içindeki Brecka'ya pas oldu. 

Kasımpaşa Göztepe maç özeti

Brecka'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta ise top yandan auta gitti. 23. dakikada Eysseric'in sağdan ortasında arka direkteki Tarkan'ın kafayla vurduğu top üstten auta çıktı. 28. dakikada Eysseric'in sol kanatta kullandığı faulde altıpas üzerinde yükselen Jorgensen, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı az farkla yandan auta gönderdi.

38. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Burekovic, sağdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

51. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ceza sahasına sağdan giren Eysseric'in içeri çevirdiği topu kaleci İrfan Can Eğribayat kontrol etmek isterken meşin yuvarlak Yusuf Erdoğan'ın önünde kaldı. Kasımpaşalı futbolcu, dar açıya rağmen topu ağlara gönderdi: 1-0.

kasımpaşa göztepe maçı

57. dakikada Jahovic, Ndiaye'nin pası sonrası ceza yayı üzerinde şutunu çekerken, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada Göztepe skoru 1-1 yaptı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Ndiaye'nin ceza sahası içinde şutunda kaleci Harun ayaklarıyla golü engelledi ama dönen topu Jahovic tek vuruşla gole çevirdi: 1-1.

73. dakikada Jorgensen'in sert şutunu kaleci İrfan Can iki hamlede kurtardı.

86. dakikada Tijanic, Göztepe'yi 2-1 öne geçirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Harun Tekin'in ceza sahası dışına yumrukladığı topu Tijanic uzak mesafeden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-2. Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Göztepe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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