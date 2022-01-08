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Spor Kasımpaşa evinde Hatay'ı devirdi
Spor

Kasımpaşa evinde Hatay'ı devirdi

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa evinde Hatayspor'u konuk etti. İstanbul ekibi rakibini Eysseric, Umut Bozok ve Travnik'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Hatayspor'un tek golü ise Onur Ergün'den geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 18:01:00 -
Kasımpaşa evinde Hatay'ı devirdi

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa evinde Hatayspor'u konuk etti. İstanbul ekibi rakibini Eysseric, Umut Bozok ve Travnik'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Hatayspor'un tek golü ise Onur Ergün'den geldi.

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa sahasında Hatayspor'u konuk etti. Ev sahibi takım rakibini 3-1 mağlup etti.

İstanbul ekibinin gollerini Eysseric, Umut Bozok ve Travnik kaydetti.

Hatayspor'un tek golü Onur Ergün'den geldi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 18 yaparken, Hatayspor ise 32 puanda kaldı.

Kasımpaşa gelecek hafta Giresunspor deplasmanına konuk olurken, Hatayspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

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